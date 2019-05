Stranger Things 3: ecco i nuovi poster dei personaggi

Stranger Things 3, celebre serie tv ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer (Hidden – Senza via di scampo, Wayward Pines), ieri si è presentata tramite una clip inedita (che trovate a questo link), nella quale viene raffigurata brevemente l’idilliaca estate della cittadina di Hawkins. Oltre al filmato, oggi è stato diffuso altro materiale inedito…

Stranger Things 3: ecco le immagini dei protagonisti

Qualche ora fa, infatti, sui social sono state pubblicate le immagini delle figure principali, che sono in calce all’articolo. Manca oramai poco all’arrivo dello show sulla piattaforma, previsto per il 4 luglio 2019 e non vediamo l’ora di scoprire le nuove avventure dei nostri amati personaggi.

OUR BOYS CAN CHANGE EVERYTHING pic.twitter.com/2DCglAOzXm — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019

one billy can change everything pic.twitter.com/i8Naob1NpR — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019

one jancy can change everything pic.twitter.com/xhzBTsy1Vn — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019

one jopper can change everything pic.twitter.com/xVbLdOKRZX — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019

one scoop can change everything pic.twitter.com/208MeAF5Md — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019