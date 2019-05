Hearthstone: in arrivo nuovi nerf

Con il meta stabilitosi con l’inizio dell’anno del drago e l’arrivo dell’espansione L’ascesa delle Ombre, Blizzard ha deciso che era giunto il momento di nerfare qualche carta in Hearthstone. Nello specifico, qualche classe, nello specifico ancora, il Ladro. Questo perché effettivamente il Rogue aveva una popolarità che va oltre il volere degli sviluppatori del gioco di carte. Le carte che subiranno modifiche sono 4, tre proprio del ladro, e la leggendaria Elysiana.

Hearthstone: il Ladro viene depotenziato

Le carte del ladro sono il Furfante del M.A.L.E. che ora ha 4 punti vita e non 5, la Squadra d’incursione, che costa 4 mana e non 3, e Preparazione, che ora diminuisce il costo della successiva magia lanciata di 2 e non di 3. E poi la già citata Archivista Elysiana, che ora costa 9 e non più 8, per evitare giocate con il Birraio o il Banchiere. Nel comunicato pubblicato qualche ora fa sul sito ufficiale sono descritti nel dettaglio tutti i cambiamenti, che saranno disponibili dal 22 maggio. Qui sotto potete vedere come saranno le carte da domani.