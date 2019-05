World War Z: un trailer con i riconoscimenti della stampa

Per quanto, globalmente, a livello numerico, World War Z non abbia ricevuto voti da grande titolo (anche la nostra recensione lo testimonia), a livello di vendite e di successo nel mondo dell’online si sta comportando discretamente bene. E indubbiamente dei punti di forza ci sono. Come testimoniano le citazioni del video pubblicato poco fa da Focus Home Interactive.

World War Z: parte della stampa riconosce diversi punti di forza

Come potete vedere qui sotto, alle immagini di orde di zombie che vengono crivellate di colpi, si alternano frasi che riconoscono nel titolo delle buone caratteristiche. Titolo che nel primo mese di vita ha superato le due milioni di copie vendute e che è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.