Closers: l’uscita su PlayStation 4 è stata posticipata

Il publisher Laplace ha fatto sapere che l’uscita di Closers su PlayStation 4 è stata posticipata. Già disponibile da febbraio 2018 su PC (via Steam), l’action MMORPG a scorrimento laterale era previsto per domani 22 maggio in Giappone su PlayStation 4. Non sono state rivelate le cause e non c’è una nuova data precisa, solo che al momento l’uscita è prevista per giugno.

Closers: l’uscita su PS4 posticipata a giugno

Le pre-registrazioni sono disponibili sul PlayStation Store giapponese, e se effettuata garantisce il set “Pre-registration present” con diversi oggetti. Gli iscritti al PlayStaion Plus riceveranno inoltre item extra ogni mese. vedremo quale sarà la nuova data per il mercato nipponico, e soprattutto se verrà in futuro rilasciato anche in occidente.

