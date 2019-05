Man of Medan: annunciata la data d’uscita

Bandai Namco Entertainment insieme a Supermassive Games hanno finalmente annunciato la data d’uscita per Man of Medan, difatti la produzione sarà disponibile sul mercato a partire dalla giornata del 30 agosto 2019 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Proprio per festeggiare l’occasione, l’azienda nipponica ha pubblicato sul web un trailer dedicato all’opera.

Man of Medan: coloro che prenoteranno il titolo riceveranno il Curator’s Cut

Il titolo è un gioco horror in cui il giocatore potrà controllare più personaggi andando a compiere delle scelte importanti, le quali influiranno l’andamento della storia principale. Inoltre, per coloro che effettueranno il preordine riceveranno il Curator’s Cut, che sarà successivamente disponibile agli altri giocatori in un secondo momento.

In merito a ciò, Pete Samuels, Executive Producer del gioco, ha dichiarato:

Il Curator’s Cut è diverso dal tradizionale Director’s Cut in quanto offre al giocatore nuovi modi per influenzare direttamente la storia e i suoi risultati. I giocatori vedranno e cambieranno eventi e relazioni dalla prospettiva di personaggi che non erano sotto controllo nella loro prima esperienza di gioco. Aggiunge un livello completamente nuovo al modo in cui il giocatore capisce e interagisce con la storia in un modo che non è mai stato fatto prima, e siamo entusiasti che i giocatori possano viverla.

