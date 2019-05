Honor 20 e 20 Pro svelati ufficialmente

A quanto pare il leak diffuso appena prima dell’annuncio di Honor 20 e la sua versione Pro si è rivelato completamente fondato. I due smartphone da poco rivelati risultano corrispondere alla perfezione a quanto detto quest’oggi, soprattutto dal punto di vista estetico.

Entrambi i device risultano quasi del tutto identici, sia sotto il punto di vista estetico che dell’hardware interno. Entrambi saranno lanciati con sistema operativo Android Pie. Sul lato hardware troviamo un processore Kirin 980, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna sul Pro, mentre il modello base dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria. Per quanto riguarda il display siamo di fronte ad un LCD da 6,26 pollici, con camera frontale da 32MP. Nel lato posteriore figurano 4 fotocamere su entrambi i dispositivi, anche se non tutte uguali. Difatti troviamo su tutti e 2 una primaria da 48MP con stabilizzazione ottica, seguita da un’ultra-wide da 16MP ed una macro da 2MP, ma in aggiunta a queste ultime sulla versione Pro figura una lente telephoto da 8MP con stabilizzazione ottica, mentre il modello standard possiede un sensore di profondità da 2MP.

La linea Honor 20 punta molto sul lato fotografico, offrendo comunque ottime prestazioni

Infine sono presenti una batteria da 4000mAh (20 Pro) ed una da 3750mAh, oltre che un sensore per impronte digitali collocato sul pulsante d’accensione. Entrambi gli smartphone saranno disponibili a partire dai prossimi mesi, al costo di 499 euro per la versione base, mentre il modello Pro costerà 599 euro.