Once Upon a Time in Hollywood: uscito il secondo trailer della pellicola di Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood, film scritto e diretto dal celebre Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill), è sicuramente uno dei lungometraggi più attesi del 2019 in quanto rappresenta il ritorno del cineasta statunitense. Qualche tempo fa vi avevamo riportato il primo filmato che presentata il film, mentre oggi c’è un’altra succulenta sorpresa…

Once Upon a Time in Hollywood: il nuovo video

In occasione della presentazione dell’opera al Festival di Cannes, è stato caricato su YouTube il secondo trailer del lungometraggio, che trovate in calce all’articolo. Il video, oltre a rivelare più nel dettaglio alcune sequenze del girato, ha introdotto il personaggio interpretato da Al Pacino e ha svelato brevemente il rapporto tra Cliff Booth (Brad Pitt) e Charles Manson (Damon Herriman). Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer, che alza di molto le aspettative sulla realizzazione.