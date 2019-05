Just Cause 4: annunciato il DLC “Los Demonios”

Just Cause 4, action-TPS disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC nato dalla fucina di Avalanche Studios, vedrà l’arrivo di un nuovo DLC chiamato “Los Demonios”. Il nuovo contenuti aggiuntivo, visibile nel nuovo filmato proposto da Square Enix, arriverà su tutte le piattaforme dal 3 giugno 2019. Di seguito tutti i dettagli ufficiali.

Just Cause 4: una nuova avventura per Rico

Mentre Rico e Javi esplorano un tempio appena scoperto al largo della costa di Solís, un archeologo che lavora per la Mano Nera, libera inaspettatamente una forza demoniaca antica dalla sua prigionia.

Un’infestazione parassitaria si diffonde in tutta l’isola, terrorizzando i suoi abitanti e attaccando le truppe della Mano Nera che trova lungo il cammino. Rico dovrà quindi affrontare un nuovo tipo di minaccia e cercare un modo per far tornare i demoni da dove sono venuti prima che sia troppo tardi per l’isola!

Scopri un’esperienza sandbox inedita con Los Demonios, quando orde demoniache, viticci pulsanti e nuvole di spore infestano le città e la gente di Solís in una nuova, fantastica espansione sovrannaturale di JUST CAUSE 4.

Affronta i demoni in nuove missioni in cui sarà necessario usare tutte le abilità e gli strumenti a disposizione di Rico per aggiudicarsi la vittoria. I demoni feroci sputano proiettili corrosivi, possiedono i soldati e prendono addirittura possesso dei veicoli militari per lanciarli contro Rico.

Just Cause 4: nuove missioni e attività

Le nuove missioni, perfettamente integrate nel sandbox di JUST CAUSE 4, aggiungono un nuovo livello di follia a quest’esperienza di gioco open-world. Con nuove armi ed equipaggiamenti da sbloccare, tra cui la balestra demoniaca e l’uovo di demone, Los Demonios ti offre degli strumenti di distruzione inediti che creeranno dei momenti di caos glorioso nel sandbox open-world di JUST CAUSE 4.

“Los Demonios è il secondo pacchetto DLC incluso nel Expansion Pass di Just Cause 4 e offre un’esperienza di gioco completamente nuova in JUST CAUSE 4.” ha dichiarato Bryan Rodriguez, Creative Producer presso Avalanche Studios. “Per la prima volta, una minaccia ultraterrena attacca il mondo e Rico dovrà affrontare qualcosa che non ha mai visto prima d’ora. È l’opportunità perfetta per vedere se Rico è in grado di distruggere i demoni così come sa abbattere i dittatori!”

Just Cause 4: aggiornamento primaverile disponibile

L’aggiornamento primaverile di JUST CAUSE 4 è ora disponibile nel gioco! JUST CAUSE 4 è migliorato molto rispetto a com’era al lancio, con delle migliorie grafiche in tutti i formati e delle modifiche al gameplay per un’esperienza più fluida. Oggi è disponibile una nuova patch che cambia completamente l’illuminazione del mondo, migliorando il modo in cui la luce interagisce con l’ambiente e apportando delle migliorie visive consistenti al mondo sandbox di JUST CAUSE 4. Inoltre, l’aggiornamento include anche delle statue e dei ponti ferroviari distruttibili, nuovi oggetti da distruggere nell’open-world, più munizioni e un sistema d’IA migliorato che permetterà alla Mano Nera di mettere alla prova Rico come mai prima d’ora.

