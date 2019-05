Halo TMCC: i test pubblici su PC non inizieranno prima dell’E3 2019

Halo The Master Chief Collection per PC sembrerebbe essere in ritardo sulla tabella di marcia. I test pubblici di “Reach” previsti nelle scorse settimane e che avrebbero dovuto precedere la Closed Beta, non sono stati ancora effettuati e per testare il gioco, bisognerà aspettare ancora un po’. 343 Industries ha infatti annunciato che i test non avranno luogo prima dell’arrivo dell’E3 2019.

Halo TMCC: i lavori stanno proseguendo bene

Il community director Brian Jarrard è intervenuto tramite il forum Reddit per informare gli utenti che il team di sviluppo sta lavorando duramente e che i lavori stanno proseguendo bene, ma il completamento del titolo sta richiedendo molto tempo. Sono state ricreate le aree di gioco, mentre i controlli di tastiera e mouse, l’interfaccia utente e così sono state le priorità per il team di sviluppo, che vuole realizzare un gioco vero e proprio e non un semplice porting. Maggiori dettagli giungeranno dunque nel mese di giugno, forse proprio in occasione della conferenza E3 di Microsoft.