Overwatch: disponibile l’evento dell’anniversario

Da qualche ora è cominciato l’evento dell’anniversario in Overwatch, che celebra i tre anni dello sparatutto Blizzard. E come ogni evento che si rispetti, sono disponibili i forzieri a tema, con cui sarà possibile ottenere nuove skin, emote, pose vittoriose, spray e audio. Con il primo login sarà garantito un forziere leggendario, che garantirà al suo interno, neanche a dirlo, un oggetto dorato.

Overwatch: tanti oggetti, il workshop, e la prova gratuita

I personaggi che beneficiano delle ricompense più ambite, le skin leggendarie, sono D.Va, Mei, Brigitte, Pharah, Roadhog e Winston (per D.va e Pharah anche un’epica). Disponibili le emote danzanti dei personaggi non presenti gli scorsi anniversari: Ashe, Wrecking Ball e Baptiste. Arriva ufficialmente il workshop anche su console, e in modalità arcade con l’Hero Gauntlet. La festa celebrativa terminerà al 10 giugno. Fino al 28 maggio oltretutto è possibile provare il gioco gratuitamente.

