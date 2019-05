Resident Evil 4 Recensione della versione Switch

Resident Evil 4 Recensione | Quando si discute di Resident Evil 4 è impossibile non accostare il survival horror di Capcom al’eccellenza assoluta, alla definizione di capolavoro indimenticabile, in grado non soltanto di segnare il medium, ma di stravolgerlo completamente, sancendo un nuovo, vincente standard sia per quanto riguarda la saga di appartenenza che, ovviamente, per tutte le altre produzioni del mercato. Non è un mistero, infatti, che l’ultimo atto di Shinji Mikami abbia fornito nuova linfa ad un brand ormai stantio e ancorato a dinamiche vetuste, sintetizzando tutta una serie di escamotage tecnici e visivi capaci di rivoluzionare senza mai snaturare l’essenza del franchise. Non mancarono di certo le critiche dei puristi, ma l’opportunità di controllare il proprio personaggio in tempo reale a 360° e, in generale, la possibilità di percepire una libertà e fluidità senza pari rispetto al passato, spinse pubblico e critica a collocare il quarto capitolo nell’olimpo dei videogiochi. Da quel lontano 2005 di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e dopo numerose riedizioni, remaster e porting, Resident Evil 4 (insieme a Resident Evil 0 e 1 che abbiamo già recensito) approda finalmente anche su Swicth, con l’obiettivo di immergere i fruitori nel fascino magnetico del quarto episodio anche in portabilità, sfruttando così appieno le potenzialità dell’ibrida di Nintendo.



Leon e l’iconico uomo con la motosega.

Resident Evil 4: Tecnicamente un po’ altalenante ma valido

Come per i primi due capitoli della saga, anche con Resident Evil 4 ci limiteremo a descrivere le potenzialità tecniche del porting, escludendo qualsiasi riferimento alla trama del gioco; d’altronde il titolo è uscito oltre quattordici anni fa, e pertanto sarà chiara a tutti la validità del tessuto narrativo. Entrando, quindi, nello specifico della riedizione, evidenziamo fin da subito le sue caratteristiche: Resident Evil 4 girerà in 1080p e 30 frame per secondo in modalità dock, scendendo, come al solito, a 720p in versione portatile. Rispetto a 0 e 1, in cui la stabilità delle produzioni era pressoché perfetta, abbiamo notato episodi decisamente più frequenti di cali di fps, sia in home console che portable. Ma questo, in un certo senso, era abbastanza scontato: Resident Evil 4 possiede un comparto tecnico nettamente superiore ai predecessori, contraddistinto da modelli poligonali, sfondi e background dal dettaglio migliore. Certo, una cura maggiore – a distanza di tutti questi anni, e dopo riedizioni su riedizioni – sarebbe stata apprezzata, anche perché l’animo claudicante del frame rate non rappresenta l’unica stortura che abbiamo notato: spesso, infatti, la qualità delle texture ci è sembrata altalenante, come se fossero state trascurate o – peggio – dimenticate, e questo è inaccettabile per un’operazione del genere.

Una nota dolente, inoltre, arriva anche dai controlli, non tanto per la loro efficienza e precisione, la quale risulterà perfetta sia in portatile che in dock, quanto per l’assenza di una feature già inserita addirittura nella versione Wii: i controlli con giroscopio. Se ci pensiamo, la mancanza non è affatto banale: Resident Evil 4 – considerando i suoi quattordici anni – è un titolo ovviamente legnoso sotto alcuni punti di vista, uno dei quali è sicuramente la mira, che obbliga il player a rimanere immobile e a indirizzare il colpo in maniera autonoma. Ecco, in questo contesto, aver la possibilità di sfruttare i movimenti del controller invece della levetta destra non avrebbe soltanto portato giovamento al gameplay, ma avrebbe fornito alla produzione un’anima del tutto inedita, capace di inquadrare la versione Switch come quella “definitiva”. Invece Capcom, misteriosamente, ha preferito evitare di introdurre la meccanica, relegando il porting ad una semplice trasposizione sprovvista di aggiunte di valore.

Leon e il fucile di precisione: una combo semplicemente devastante.

Resident Evil 4 è sempre Resident Evil 4

Malgrado le problematiche precedentemente accennate, Resident Evil 4 su Switch è comunque un vero spettacolo, soprattutto nella sua versione portatile: difatti, nonostante la risoluzione non sconvolgente, il feedback estetico risulta più che soddisfacente, mai inadeguato e dal fascino indissolubile, offrendo in questo modo agli utenti una possibilità più unica che rara: godersi un capolavoro come il pargolo di Shinji Mikami ovunque, valendo già così – per i fan più accaniti – il prezzo del biglietto. Costo che, purtroppo, ci appare sinceramente inadeguato: spendere 30 euro accaparrarsi un titolo senza extra o funzionalità esclusive non è un’operazione semplice da compiere, soprattutto se consideriamo il sovrapprezzo di oltre 10€ rispetto alle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Certo, possiamo assicurarvi che i quasi 15 anni dalla sua pubblicazione non si percepiscono poi così tanto, e tornare a calcare le macabre location del quarto capitolo ancora una volta, magari senza vincoli spaziali imposti da una console fissa, potrebbe rivelarsi una scelta vincente, ma possiamo capire le lecite titubanze su una cifra così elevata.

In conclusione, Resident Evil 4 per Switch risulta un porting sicuramente di valore ma privo di particolari guizzi creativi, i quali avrebbero potuto nuovamente far risorgere – proprio come un non morto – una vecchia gloria indimenticata del passato: l’assenza del giroscopio, difatti, appare inspiegabile, e in generale ciò che si percepisce è una certa svogliatezza da parte di Capcom nel riabilitare complessivamente il quarto capitolo sull’ibrida di Nintendo. Inoltre, il costo assai esoso della riedizione ci impedisce di valutare globalmente l’appetibilità del titolo anche ai non appassionati di vecchia data, i quali potrebbero vedere nella cifra un muro alquanto invalicabile. Malgrado ciò, la trasposizione apparirà comunque di grande spessore, consegnandoci tra le mani un Resident Evil 4 portatile giocabilissimo e tecnicamente apprezzabile; e poi, neanche a dirlo, è Resident Evil 4, e già solo questo simboleggia un valido motivo per ritornare nell’ammaliante quanto ripugnante incubo firmato Capcom.