Dissidia Final Fantasy NT: in arrivo la skin di Cloud da Kingdom Hearts

Dissidia Final Fantasy NT, ultimo capitolo dello spin off multiplayer arcade dedicato ai personaggi più amati della serie Final Fantasy, sta ricevendo tanti nuovi contenuti grazie anche alla nuova formula free to play rilasciata da Square Enix qualche mese fa. Dopo l’annuncio della nuova skin di Squall, arriva anche quella di Cloud.

Dissidia Final Fantasy NT: Cloud più dark che mai

Dopo l’annuncio legato alla skin di Squall dalla saga di Kingdom Hearts, anche il personaggio di Cloud di Final Fantasy 7 riceverà gli abiti usati nella famosa serie crossover tra Square e Disney. Come potete vedere nell’immagine in basso, la skin riprende il costume del personaggio avuto nel primo capitolo delle avventure di Sora, con l’aggiunta di un’ala nera in contrapposizione a quella che possiede Sephiroth. La skin arriverà il 5 giugno ad un prezzo non ancora svelato. Il titolo è disponibile su PS4 e PC.