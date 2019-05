Xiaomi Mi Band 4: leak mostra schermo a colori

Dopo la conferma diversi mesi fa dell’arrivo entro l’anno corrente di Xiaomi Mi Band 4, il dispositivo torna a far parlare di se, grazie ad un leak recentemente apparso in rete. Si tratta di un’immagine da poco apparsa sul sito cinese CNMO, la quale mostra quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere il dispositivo.

L’immagine in questione, riportata qui sopra, mostra un device esteticamente molto simile all’attuale Mi Band 3, ma con una sostanziale differenza. Difatti è presente, per la prima volta nella linea, un display a colori, dotato di un’interfaccia differente da quella abituale. Oltre a ciò il leak suggerisce che l’azienda cinese potrebbe optare per una batteria da 135mAh, decisamente più spaziosa di quella da 110mAh del Mi Band 3. Questa scelta appare quanto mai ovvia, per via dei maggiori consumi che uno schermo a colori comporterebbe.

Xiaomi Mi Band 4 potrebbe disporre di schermo a colori e batteria da 135mAh

Infine l’immagine potrebbe far intendere l’arrivo di 2 versioni del braccialetto, ovvero una standard ed una dotata di NFC, che però dovrebbe essere limitata soltanto al territorio cinese. Rimarremo quindi in attesa di ulteriori informazioni in merito al dispositivo nei prossimi mesi.