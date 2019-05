Brothers a Tale of Two Sons arriva su Nintendo Switch

Brothers a Tale of Two Sons è un gioco indie cooperativo uscito nel lontano 2013 su console di scorsa generazione sviluppato da Hazelight Studios, il team di Josef Fares, autori dell’intrigante A Way Out. Arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One, il titolo si appresta ad essere pubblicato anche sulla console Nintendo.

Brothers a Tale of Two Sons in arrivo a fine maggio su Switch

Il titolo pubblicato da 505 Games arriverà sulla console Nintendo Switch il prossimo 28 maggio, ad opera del team Turn Up Games che ha curato il porting. Questa versione presenterà gli stessi contenuti rilasciati su PS4 e Xbox One, oltre ad una gallery dedicata alle concept arts. L’edizione Switch costerà 14,99 euro, con il 10% di sconto per chiunque effettuerà il preordine. Di seguito il trailer di annuncio.