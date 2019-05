Galaxy Home mini figura in un documento online

Nonostante il suo Galaxy Home non sia ancora giunto sul mercato, sembra che Samsung stia già pensando alla realizzazione di un’altra versione del dispositivo. Si tratta del Galaxy Home mini, variante più piccola ed economica del device già teorizzata tempo fa, apparsa in un documento FCC ufficiale.

Il file in questione, scovato da CNET, mostra l’aspetto che il device dovrebbe avere una volta lanciato sul mercato. Esso appare decisamente più piccolo ed arrotondato del modello standard e presenta una colorazione tendente al blu elettrico. Oltre a ciò sulla cima del device figurano i pulsanti per la regolazione del volume, insieme a quello di accensione ed il marchio dell’azienda musicale AKG, posseduta da samsung. Infine è presente un ingresso di collegamento micro USB e non type C e a quanto pare il dispositivo adopererà il bluetooth 4.2.

Galaxy Home mini presenta un aspetto compatto, ma le sue caratteristiche sono ancora sconosciute

Non rimane quindi che attendere l’arrivo del dispositivo sul mercato insieme alla sua versione standard, che a questo punto potrebbero giungere in contemporanea.

