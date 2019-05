Hearthstone: l’evento l’Ascesa dei Robot arriva a giugno

Con un comunicato di qualche ora fa, Blizzard ha annunciato l’arrivo dell’evento Ascesa dei Robot, che porterà una nuova carta leggendaria e diversi buff. Accedendo al gioco tra il 3 giugno e il primo luglio, sarà possibile ricevere una copia dorata di T4GL10, minion leggendario neutrale da 3 mana con body 2-3, robot, che ha magnetismo, eco e come rantolo di morte: evoca due microbot 1-1. In fondo alla notizia potete vedere la carta.

Hearthstone: tanti buff in arrivo

Blizzard ha poi deciso far entrare in gioco carte che prima avevano poco spazio (se non nulla) in meta, potenziandole. Sono due carte per classe di Operazione Apocalisse. La maggior parte delle quali hanno subito uno sconto in mana. Potete vederle tutte, nel dettaglio, sul sito ufficiale. Dopo i nerf annunciati un paio di giorni fa, arriveranno quindi un bel po’ di buff.