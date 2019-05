Call of Duty Mobile: nuovi dettagli sulla modalità battle royale

Call of Duty Mobile è stato annunciato qualche giorno fa come titolo spin off della serie sparatutto in prima persona di Activision, per dispositivi mobile. Oggi, il publisher ha rilasciato qualche informazione in più sulla modalità battle royale che sarà presente nel gioco.

Call of Duty Mobile: molte differenze da Blackout

La modalità battle royale del capitolo mobile della serie di Activision sarà molto diversa da quella presente in Black Ops 4 e presenterà delle meccaniche molto peculiari. Per prima cosa saranno presenti tutte e tre le classiche modalità di gioco: Solo, Duo e Squadre. Ci sarà un nuovo metodo di rianimazione dei giocatori, sarà presente la possibilità di passare dalla prima alla terza persona e, infine, ci saranno le Classi che permetteranno ai giocatori di calarsi sulla mappa già con alcuni equipaggiamenti specifici addosso. Per quanto riguarda le mappe, saranno tutte riprese dai vecchi capitoli della serie come Estate di Modern Warfare 2, Crash di Modern Warfare 1, Diner della Modalità Zombie di Black Ops 2 e Launch di Black Ops 1. Al momento il titolo non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su Android e iOS durante la prossima estate.