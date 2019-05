Fortnite: ecco i cambiamenti apportati con l’aggiornamento 9.10

Fortnite, il battle royale di Epic Games, ha appena celebrato l’inizio della Stagione 9 che, come di consueto, oltre a portare nuovi contenuti porta anche diverse migliorie a tutte le varie modalità di gioco e alle meccaniche di gameplay. Dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento, Epic Games ha finalmente svelato cosa modificherà.

Fortnite: nuovi contenuti e migliorie per tutte le modalità di gioco

Epic Games ha appena svelato cosa aggiungerà e cambierà il nuovo major update del titolo battle royale, il quale andrà ad influenzare tutte le modalità presenti nel titolo. Oltre alle già annunciate migliorie legate all’audio di gioco, verranno aggiunte le Hot Spots, zone randomiche che presenteranno loot raro e ingenti quantità di rifornimenti. Ci saranno tre nuove modalità a tempo limitato che andranno a rotazione chiamate Sniper Shootout Duos con solo cecchini, Unvaulted Squads con armi tolte dalle modalità standard e Close Encounters Squads con shotgun e jetpack per il combattimento ravvicinato. Sono, infine, presenti nuovi contenuti per Salva il Mondo (come l’evento legato alla pioggia di meteoriti) e nuovi set per la Modalità Creativa, oltre a molti bug fix per tutte le modalità e il sistema di shooting. Per saperne di più vi lasciamo alle note ufficiali.