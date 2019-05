THQ Nordic: accordo con 4A Games (quelli di Metro) per un tripla A

Nell’extended financial year report pubblicato da THQ Nordic, si viene a sapere che il publisher viennese ha raggiunto un accordo con 4A Games, gli sviluppatori che hanno dato vita all’adattamento videoludico del franchise Metro. Stando alle righe scritte, si tratta di un progetto in arrivo, ancora non rivelato, e tripla A.

THQ Nordic: anche l’acquisto di Piranha Bytes

Scorrendo il report, la compagnia ha oltretutto menzionato che THQ Nordic, Deep Silver e Coffe Strain Studios hanno attualmente, collettivamente, 80 giochi in sviluppo, 48 dei quali ancora non annunciati. La stessa azienda austriaca ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Piranha Bites, gli sviluppatori di Gothic, Risen e Elex.

