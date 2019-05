Microsoft blocca la vendita dei laptop Huawei

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Huawei per via del ban di Google, sembra che i problemi per la casa cinese siano appena all’inizio. Difatti, come riportato da Techradar, Microsoft ha da poco rimosso dal suo store il laptop Huawei Matebook X Pro, rendendone impossibile l’acquisto.

Microsoft ha rimosso permanentemente il Matebook X Pro dal suo store

Tale decisione è stata ovviamente intrapresa in seguito all’inserimento dell’azienda cinese nella black list americana. Nonostante il ban Google sia stato temporaneamente sospeso fino al prossimo mese di agosto appare evidente come la situazione di Huawei appaia ben lungi dall’essere rosea. Dopo quanto accaduto verrebbe quindi da chiedersi se Microsoft non sia anche intenzionata a sospendere gli aggiornamenti Windows 10 sui laptop Huawei. Al momento la compagnia americana non sembra aver risposto chiaramente alla domanda, che quindi rimane attualmente una questione aperta.

Non rimane quindi altro che attendere novità in merito alla delicata situazione, la quale si sta costantemente evolvendo giorno dopo giorno.