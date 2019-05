Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Evolution: annunciata la data d’uscita per Switch

Konami ha recentemente svelato quando Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Evolution, porting dedicato alla versione per Switch, arriverà finalmente sul mercato. L’opera uscirà sulla console ibrida dal 20 agosto 2019, la quale permetterà al giocatore di rivivere i momenti storici più importanti delle serie.

Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Evolution:

Inoltre, come se non bastasse, l’edizione retail del prodotto includerà tre carte: Mostro Link Progleone, Mostro Cyberso Micro Codificatore e la Carta Magia Cynet Codec. Se per caso non lo sapesse, la produzione vanterà di oltre 9.000 carte da gioco.

Infine, il titolo sarà acquistabile al prezzo di €39,99 dal 20 agosto. Voi acquisterete il titolo? Fateci sapere la vostra nei commenti.

