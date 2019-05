Fortnite: al via il nuovo evento dedicato alle Air Jordan

Fortnite ha appena accolto la nuova Stagione, oltre ad un nuovo major update che ha aggiunto nuove features e migliorato alcuni problemi presenti nelle varie modalità di gioco. Con questo nuovo aggiornamento, inizia anche un nuovo evento crossover dedicato alla celebre marca da ginnastica di Michael Jordan, Air Jordan.

Fortnite: primo evento dedicato alla Modalità Creativa

Chiamato X Jumpman, questo nuovo evento sarà il primo ad essere disponibile esclusivamente nella Modalità Creativa del titolo Epic Games e darà la possibilità ai giocatori di creare delle rampe su cui fare sliding, come sullo skateboard, per guadagnare monete e raggiungere le famose scarpe Air Jordan. Non mancheranno, ovviamente, nuove skin a tema quali Grind e Clutch, nuovi backpack a forma di skateboard e una serie di sfide esclusive dedicate all’evento.