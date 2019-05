Judgment: le copie originali giapponesi continueranno ad avere il personaggio di Pierre Taki

Judgment, capitolo spin off della serie Yakuza sviluppato da SEGA, è uscito in Giappone lo scorso dicembre e tolto dal commercio dopo pochi mesi a seguito dello scandalo di droga legato all’attore Pierre Taki, il quale interpretava un personaggio principale nel titolo. Dopo aver comunicato la sostituzione dell’attore giapponese anche per il mercato occidentale, oggi SEGA ha comunicato alcuni dati relativi alla ripubblicazione del titolo in Giappone.

Judgment tornerà in Giappone ad inizio luglio

SEGA ha comunicato che la nuova versione del titolo con il nuovo sostituto di Pierre Taki verrà pubblicata in Giappone dal 18 luglio, sia in formato fisico che digitale e conterrà tutti i contenuti gratuiti finora pubblicati. Inoltre, tutti i possessori della copia originale giapponese (ormai introvabile se non a prezzi elevati) continueranno ad avere il noto attore all’interno del titolo, poiché il publisher non pubblicherà nessuna patch per sostituirlo con le nuove fattezze. Il titolo arriverà in Europa il prossimo 25 giugno su PlayStation 4 e presenterà i sottotitoli in italiano.