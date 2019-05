Resident Evil 4: nuovo gameplay della versione Switch

Resident Evil 4 è tornato a spaventarci anche in portabilità su Nintendo Switch. Il famoso quarto capitolo della celebre saga horror di Capcom verrà pubblicato anche sulla console Nintendo insieme ai fratelli maggiori Resident Evil 1 e 0. In attesa di mettere le mani sul titolo, è stato pubblicato un nuovo video gameplay.

Resident Evil 4: survival horror portatile

Il noto portale DualShockers ha recentemente pubblicato un video gameplay di 10 minuti che mostra in azione il gioco horror di Capcom. Nel video visibile qui in basso, è possibile dare un’occhiata ai primi minuti dell’avventura con protagonista Leon Scott Kennedy e vedere la qualità grafica della versione Switch, la quale non si discosta molto dalle versioni HD pubblicate sulle altre piattaforme. Nel caso voleste un parere più approfondito su questa versione, vi lasciamo alla nostra recensione.