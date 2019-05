Sony ribadisce che The Last of Us Part 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima usciranno su PS4

Sony sta passando un periodo molto particolare. Con l’avvicinarsi della fine della generazione e con l’arrivo delle prime informazioni ufficiali sulle caratteristiche di PlayStation 5, sono in tanti a chiedersi quando usciranno le ultime esclusive PlayStation più attese dai giocatori.

Sony: PlayStation 4 ha ancora esclusive da pubblicare

Dato l’imminente arrivo di PlayStation 5, tutti gli appassionati si stanno chiedendo se titoli in esclusiva come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding vedranno la luce sulla prossima piattaforma della casa giapponese, dati i molti anni passati in via di sviluppo e la mancanza di finestre di lancio per le tre produzioni. In un nuovo comunicato stampa rilasciato dall’azienda dedicato alle offerte finanziare della divisione gaming, si fa accenno ad una lista di esclusive tripla A con un’uscita prevista per PlayStation 4, con annesse immagini relative ai tre giochi. Riconfermando, quindi, che i titoli sopracitati continueranno ad essere esclusiva PS4. Tale informazione, però, non esclude a priori un possibile arrivo di questi anche su next gen, tramite la nota retrocompatibilità o una versione rimasterizzata.