Crash Team Racing Nitro Fueled: disponibile primo gameplay legato al multiplayer

Crash Team Racing Nitro Fueled è la versione rimasterizzata e aggiornata del classico gioco di corse dedicato all’universo di Crash Bandicoot uscito sulla vecchia PlayStation 1 nel lontano 1999. La nuova edizione del titolo, ad opera di Activision, vanterà la possibilità di giocare anche in multiplayer insieme agli amici, come dimostra il nuovo video gameplay.

Crash Team Racing Nitro Fueled: corse in multiplayer insieme agli amici di infanzia

Il racing game arcade permetterà di radunare i propri amici e rivivere la nostalgia degli anni ’90 sia in locale che in multiplayer. Per la prima volta, la modalità multigiocatore viene finalmente mostrata in video grazie al nuovo gameplay di dieci minuti rilasciato dal canale PlayStation Access che ci mostra le potenzialità e il divertimento di tale modalità. Il titolo sarà disponibile su tutte le console dal prossimo 21 giugno.