Xbox Game Pass: Metal Gear Survive e Dead By Daylight tra i titoli in arrivo

Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento di Microsoft che permette di giocare ad un intero catalogo di giochi su Xbox One e PC, si aggiorna ogni mese con nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma. Anche questo mese, tramite il profilo ufficiale Twitter sono stati svelati i prossimi titoli.

Microsoft ha finalmente annunciato tramite Twitter i prossimi titoli in arrivo nel catalogo del Game Pass tra fine maggio e la prima settimana di giugno, e saranno:

So many games on the way we could barely fit them all in this picture pic.twitter.com/Qotz02HTpy

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 22, 2019