Marvel Ultimate Alliance 3: nuovo gameplay dedicato ad una boss fight contro Venom ed Electro

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order è il nuovo titolo sviluppato dal Team Ninja dedicato ai celebri eroi dell’universo Marvel. Negli ultimi giorni, la rivista Game Informer ha avuto modo di provare in anteprima il titolo rilasciando numerosi gameplay. L’ultimo pubblicato è incentrato su una boss fight.

Marvel Ultimate Alliance 3: Venom ed Electro contro tutti

Negli scorsi giorni abbiamo assistito a numerosi gameplay dedicati a personaggi Marvel quali Hawkeye, Wolverine, Spider-Man e Spider-Gwen. Oggi, per la prima volta, viene pubblicato un video gameplay incentrato su una boss fight che vede protagonisti i malvagi Venom ed Electro, come potete vedere nel video qui in basso. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 19 luglio in esclusiva per Nintendo Switch.