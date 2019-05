Ready at Dawn sta lavorando su un nuovo gioco AAA

Ready at Dawn, il team di sviluppo che ha realizzato The Order: 1886 per PlayStation 4, è attualmente alle prese con la realizzazione di Lone Echo 2, nuovo titolo della serie VR (terzo gioco in realtà virtuale sviluppato dal team), ma ai microfoni di GamesBeat è stato annunciato che lo studio sta lavorando anche su un nuovo gioco AAA non ancora svelato al Mondo.

Ready at Dawn: si tratta di The Order 2?

A dare l’annuncio è stato niente poco di meno che Ru Weerasuriya, fondatore dello studio, che però non ha rivelato molti tettagli sul gioco in questione, salvo affermare che si tratta di una grossa produzione e che è auto-finanziata dallo stesso team. Ovviamente, alla domanda specifica legata a The Order 2, Weerasuriya non ha dato alcuna risposta, affermando che sono stati già in molti a porre questo quesito e che ogni risposta verrà data a tempo debito. Per adesso non sappiamo se il nuovo titolo sia in sviluppo per PlayStation 4, oppure sia destinato alla prossima generazione di console.

