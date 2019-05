Bigben Entertainment punta a diventare leader dei titoli AA

Bigben Entertainment, publisher che sta emergendo sempre di più nel corso di questi anni, ha presentato la sua line up nel corso della Bigben Week, tenendo di fatto una vera e propria conferenza stampa. La società ha affermato di voler puntare a diventare leader nei titoli AA nei prossimi tre/cinque anni e il 2019 sarà un anno chiave in quest’ottica. Una delle strategie è stata quella legata all’acquisizione di tre nuovi studi importanti: Cyanide, EKO e KT Racing – ognuno dei quali va ad aggiungere un valido expertise per espandere il catalogo del publisher.

Bigben Entertainment: la line up proposta

Racing

Oltre all’ultima edizione dell’iconico franchise di WRC, WRC 8, il segmento Racing è in fibrillazione per l’anno fiscale 2019. Due nuovi titoli aggiunti all’offerta per andare incontro alle esigenze di tutti i fan delle corse. Il primo, Overpass, è un gioco dove i giocatori si avventureranno in tracciati off-road tecnici ed impegnativi con buggy e quad. Il secondo, FIA European Truck Racing Championship, è una simulazione unica di corse con camion da oltre 5 tonnellate.

Sport

BIGBEN offre ai fan degli sport meno in voga una valida alternativa con i suoi nuovi prodotti. Quest’anno l’offerta per i titoli sportivi è stata ampliata da 4 nuovi prodotti: Spike Volleyball, disponibile da febbraio, Tour de France e Pro Cycling Manager, in arrivo grazie all’acquisizione di Cyanide; Rugby, sviluppato da EKO, che segna il ritorno della simulazione attesa da tutti i fan del rugby, senza dimenticare Tennis World Tour – Roland Garros Edition, dove i giocatori potranno finalmente vestire i panni di Nadal sui leggendari campi in terra rossa di Parigi.

Giochi simulativi

BIGBEN sta esplorando nuove ed originali esperienze. Partendo dall’acclamato The Fisherman – Fishing Planet con cui l’azienda è pronta ad uscire sul mercato con una premium edition per console; proseguendo poi con Farmer’s Dynasty, la perfetta combinazione tra un farm simulator e un life simulator; per finire poi con Bee Simulator, assoluta novità del catalogo: il gioco permette agli utenti di cambiare la loro prospettiva ed esplorare il mondo attraverso gli occhi di un’ape.

Azione & Avventura

I titoli action includono alcuni dei progetti più ambizioni di BIGBEN per il 2019. Warhammer: Chaosbane (EKO) ne è l’esempio più immediate. In uscita il 4 giugno, i giocatori avranno l’occasione di partecipare alla Grande Guerra contro il Chaos ed esplorare l’universo Fantasy di Warhammer.

In The Sinking City, sviluppato da Frogwares ed ispirato ai lavori di H.P. Lovecraft, il giocatore impersonerà Charles Reed, un detective privato alle prese con indagini sovrannaturali ad Oakmont, Massachusetts. Paranoia: Happiness in Mandatory (Black Shamrock/Cyanide), ispirato al famosissimo gioco di ruolo Paranoia, è un RPG con originali meccaniche di gioco ed uno humour del tutto particolare ambientato in un mondo distopico. Altri importanti progetti come Werewolf: The Apocalypse – EarthBlood completano la line-up dell’azienda. Maggiori informazioni su quest’ultimo titolo verranno rilasciate durante l’E3 di giugno.

GRANDI PROGETTI IN LAVORAZIONE

Dopo un primo passo dentro l’universo del World of Darkness con Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, BIGBEN è lieta di annunciare che la partnership con Paradox sarà estesa per un altro progetto sotto la licenza di Vampire: The Masquerade. Sviluppato da Big Bad Wolf, creatori dell’adventure game The Council, il gioco mira a definire un nuovo genere: l’RPG narrativo, ispirato ai giochi di ruolo da tavolo. Lo Studio fornirà maggiori informazioni in proposito durante la Gamescom di Agosto.

Cyanide è inoltra lieta di annunciare una nuova partnership per la terza edizione di Blood Bowl, l’iconico titolo di Games Workshop. Blood Bowl 3 uscirà assieme all’edizione cartacea durante il 2020, che si sta rinnovando con tutta una serie di nuove regole. Maggiori informazioni su Blood Bowl 3 saranno condivise nei prossimi mesi.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games