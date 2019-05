Fire Emblem Three Houses: svelato il personaggio di Mercedes

Fire Emblem Three Houses, nuovo capitolo della serie RPG di Koei Tecmo in esclusiva per Nintendo, continua a presentare e a svelare i personaggi principali che faranno da sfondo alle vicende del gioco legate alle Tre Case. Oggi, il publisher ha presentato il personaggio di Mercedes.

Fire Emblem Three Houses: Mercedes la umile

Il nuovo personaggio del titolo di Koei Tecmo si chiama Mercedes e fa parte della Casa del Leone Blu. Mercedes viene descritta come un’anima gentile che presta sempre attenzione al mondo che la circonda, prestando soccorso a chiunque ne abbia bisogno e aiutando chi soffre. Rispetto a tanti altri personaggi, lei è una ragazza molto umile ma originaria di una nobile famiglia. Inoltre, sembrerebbe essere la più grande tra gli studenti dell’accademia. Il titolo arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.