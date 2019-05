Nioh 2: disponibili altre tre ore di gameplay

Nioh 2, dopo essere stato presentato allo scorso E3 durante la conferenza Sony, è sparito dalla scene per circa un anno. Come sapete, però, è tornato in pompa magna nella serata di ieri con l’annuncio di una Closed Alpha prevista per domani 24 maggio. Alcuni giocatori, a quanto pare, hanno già avuto modo di giocarlo.

Nioh 2: tante nuove ore di contenuto video

Dopo essersi mostrato in due ore di video questa mattina, il soulslike con elementi alla Diablo del Team Ninja è comparso anche sulla piattaforma di Twitch, con uno streaming che ha registrato ben 3 ore di video dove possiamo dare un ulteriore sguardo al gameplay e alle meccaniche di gioco. Il titolo non è ancora provvisto di una data di uscita, per ora l’unica piattaforma d’arrivo confermata è PlayStation 4.