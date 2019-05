Oninaki potrebbe arrivare solo in formato digitale in Occidente

Oninaki, il nuovo action RPG sviluppato da Tokyo RPG Factory prodotto da Square Enix, arriverà durante i mesi estivi su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dopo aver rilasciato un nuovo video gameplay dedicato ai personaggi e alle loro armi, si è scoperto qualcosa in più legato alla versione occidentale del titolo.

Secondo la risposta di un PR di Square Enix riportata da un post su Twitter della pagina JP SwitchMania, il prossimo titolo di Tokyo RPG Factory arriverà in Occidente solamente in formato digitale sugli Store delle varie piattaforme, con una release fisica solo per il mercato giapponese. Teniamo a precisare che la risposta si riferisce specificamente alla versione per Switch, non sappiamo se quella PlayStation 4 verrà commercializzata nello stesso modo.

According to my @SquareEnix PR contact, a physical release of ONINAKI for the West is not planned 😥.

At this time, a Japanese physical release is planned, but unsure if it will support English (hopefully it’ll follow in the I Am Setsuna camp and will!). #SwitchCorps pic.twitter.com/v2SCHlslQ1

— JP'S SWITCHMANIA (@JPSWITCHMANIA) May 22, 2019