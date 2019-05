PlayStation 4 verrà supportata per almeno altri tre anni

PlayStation 4 è ormai sul mercato da circa 6 anni e, con le prime informazioni ufficiali sulla prossima piattaforma di Sony, l’interesse da parte dei consumatori per la console sta piano piano scemando e tutti gli appassionati stanno già puntando i propri occhi sulle offerte ludiche proposte dalla futura PlayStation 5. Il ciclo vitale di questa generazione, però, non è destinato a concludersi in fretta.

PlayStation 4: Sony punta ancora molto sulla console

Stando agli ultimi dati finanziari rilasciati da Sony durante un incontro con gli investitori, la compagnia giapponese ha in mente di supportare l’attuale piattaforma di gioco per almeno altri tre anni, come dimostrato anche dalla futura uscita di titoli esclusivi del calibro di The Last of Us Part 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima. Il motivo principale di tale scelta è dovuto al fatto che la console svolge ancora un ruolo critico e centrale per l’economia di Sony, con una forte base di utenza utile per supportare il lancio di PS5 e la sua retrocompatibilità.