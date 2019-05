The Division 2: Ubisoft non cambierà la difficoltà del Raid

The Division 2, nuovo looter shooter di Ubisoft sviluppato da Massive Entertainment, si è aggiornato negli scorsi giorni con il primo Raid da otto giocatori chiamato Dark Hours. A seguito dei problemi riscontrati dai giocatori console, che hanno a malapena finito il Raid, gli appassionati hanno cominciato a sperare in un abbassamento della difficoltà che, a quanto pare, non ci sarà.

The Division 2: solo 200 giocatori hanno completato il Raid su console

Ubisoft, tramite il community developer Chris Gansler, ha fatto sapere che le voci su un possibile cambiamento della difficoltà di Dark Hours su console sono completamente infondate. Il team di Massive, nonostante i problemi dei giocatori, non cambierà in alcun modo la difficoltà poiché soddisfatti del lavoro svolto. Inoltre, sono stati forniti i numeri dedicati al Raid sia per la versione PC che per console, quali PS4 e Xbox One. I giocatori PC ad avere completato Dark Hours sono più di 7mila, mentre i giocatori console sono circa 200. Una differenza enorme che sottolinea le grandi difficoltà avute dall’utenza console.