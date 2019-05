Jump Force: i nuovi personaggi si uniscono dal 28 maggio

Bandai Namco Entertainment ha recentemente annunciato la data d’uscita ufficiale dei nuovi personaggi che arriveranno molto presto su Jump Force, titolo disponibile sul mercato per PC, Xbox One e PlayStation 4. Andando nello specifico, si uniranno nel roster dei combattenti i seguenti lottatori: Biscuit Krueger da Hunter X Hunter, Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh! e All-Might da My Hero Academia.

Jump Force: I nuovi personaggi mostrano la loro potenza nel nuovo filmato

Inoltre, ognuno dei quali, possiederà delle tecniche peculiari insieme a costumi e avatar esclusivi. Come se non bastasse, gli acquirenti del Character Pass potranno ottenerli quattro giorni d’anticipo, ossia da domani. Proprio per festeggiare l’occasione, l’azienda nipponica ha caricato in rete un nuovo filmato, il quale mostra in azione uno dei personaggi appena citati.

