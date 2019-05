Mutant Year Zero Road to Eden: svelati nuovi dettagli sull’espansione Seed of Evil

Mutant Year Zero Road to Eden, titolo strategico targato The Bearded Ladies Consulting, come annunciato allo scorso GDC, riceverà un’espansione chiamata Seed of Evil. Oltre ad averne annunciato il posticipo per il prossimo 30 luglio, il publisher Funcom ha svelato nuovi dettagli.

Mutant Year Zero Road to Eden: uno sguardo approfondito al contenuto aggiuntivo

Come svelato da Funcom, l’espansione Seed of Evil permetterà ai giocatori di investigare su una misteriosa radice che sta prendendo il controllo del mondo di gioco, oltre a comandare mentalmente sia i nemici che gli alleati. Inoltre, saranno presenti nuove aree da esplorare, nuovi nemici, nuove mutazioni genetiche e un nuovo personaggio giocabile. Quest’ultimo, è un alce chiamato Big Khan è sarà in grado di sbaragliare i nemici grazie ai suoi attacchi ad area e alla sua abilità che gli permette di effettuare molti colpi critici. Di seguito trovate il trailer di presentazione dell’espansione.