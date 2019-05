League of Legends potrebbe arrivare su mobile

League of Legends, il celebre titolo MOBA sviluppato da Riot Games per PC e uscito nel lontano 2009, è uno degli esponenti del genere e, dopo ben dieci anni, continua ad avere una forte community di appassionati. A quanto pare, la fanbase potrebbe presto arrivare anche su dispositivi mobile.

League of Legends: la versione mobile sarà diversa da quella PC

Stando a quanto riferito da ben tre diverse fonti molto vicine al portale Reuters, la versione per smartphone del celebre MOBA sarà ben diversa da quella disponibile su PC, i cui lavori sono iniziati da circa un anno. Una fonte vicina a Kotaku, invece, ha dichiarato che il titolo non sarà un semplice porting, ma un titolo creato appositamente per mobile; contenente, inoltre, meno personaggi, oggetti e rune. Al momento tutte queste informazioni sono delle semplici voci di corridoio. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.