Marvel Ultimate Alliance 3: nuovo trailer dedicato agli X-Men

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, nuovo titolo del Team Ninja dedicato ai celebri eroi Marvel, ha presentato in questi giorni numerosi personaggi grazie alla recente anteprima ad opera di Game Informer. Oggi, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer.

Marvel Ultimate Alliance 3: ecco in azione gli X-Men

Il nuovo trailer dedicato al titolo esclusivo di Nintendo Switch ci presenta alcuni dei personaggi Marvel facenti parte del gruppo degli X-Men. Nel video, visibile in basso, è possibile notare in azione eroi come Wolverine, Tempesta, Bestia e Nightcrawler, oltre ad alcuni villain come Juggernaut e Magneto. Il titolo arriverà in esclusiva Switch il prossimo 19 luglio.