Ancestors The Humankind Odyssey uscirà ad agosto su PC e a dicembre su console

Ancestors The Humankind Odyssey è il nuovo intrigante titolo sviluppato da Panache Digital Games, team di sviluppo capitanato da Patrice Desilets, padre di Assassin’s Creed. Oggi, il team di sviluppo e il publisher Private Division hanno svelato le date di uscita delle versioni PC e console del titolo.

Ancestors The Humankind Odyssey: ci vorrà del tempo per le versioni console

Il titolo di Patrice Desilets avrà infatti ben due periodi di uscita, legati alle versioni del gioco in via di sviluppo. L’edizione per PC sarà disponibile dal prossimo 27 agosto e sarà, inoltre, esclusiva Epic Games Store. L’edizione per console (PS4 e Xbox), d’altro canto, non vedranno la luce prima di dicembre 2019 per motivi non ancora chiariti. In occasione di questo reveal, è stato infine pubblicato un nuovo trailer che mostra nuove sequenze di gameplay.