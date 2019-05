Bloodborne: una mod permette di giocare nei panni dei nemici

Bloodborne continua a far parlare di sé, esclusiva PlayStation 4 targata FromSoftware. Dopo aver scoperto alcuni contenuti del gioco tagliati, questa volta entra in scena una mod abbastanza particolare, poiché permette al giocatore di vestire i panni dei nemici presenti nell’opera.

Bloodborne: la mod presenta alcuni problemi legati alle aree e boss fight

In particolare, questa mod è stata realizzata solamente in 3 giorni da Lance McDonald, la quale, come abbiamo precedentemente svelato, permette all’utente di prendere possesso del nemico semplicemente agganciandolo. Inoltre, è perfettamente compatibile con il DLC The Old Hunters, grazie al quale consente di vestire i panni dei nemici introdotti con il contenuto scaricabile.

Però, alcune sezioni sono particolarmente ristrette e non vi è possibile affrontare le varie boss fight presenti nel prodotto firmato FromSoftware.

Intanto, vi rimandiamo alla nostra recensione dell’esclusiva PlayStation 4.

Currently working on a Bloodborne mod that allows you to take control of enemies by locking onto them. Works on any enemy. Proof of concept but working nice so far, lots of work left to go to make it useable though. pic.twitter.com/Dkmkpa6xpR — Lance McDonald (@manfightdragon) May 23, 2019