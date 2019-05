Dead Cells: due milioni di copie vendute, DLC disponibile da oggi

Dead Cells, il titolo roguelike sviluppato dal team Motion Twin, è uscito da circa un anno, rivelandosi all’altezza delle aspettative sia da parte della critica che della stampa specializzata. A conferma di tale successo arriva il team di sviluppo, che ha rivelato come il titolo abbia superato le due milioni di copie vendute nel mondo. Per l’occasione, il roguelike sarà scontato del 20% per un tempo limitato.

Dead Cells: tanti nuovi contenuti col DLC

Oltre ai numeri relativi alle vendite del gioco, da oggi è anche disponibile su PS4 e Switch il contenuto aggiuntivo Rise of the Giants. Il quale, tra le altre cose, aggiunge nuove armi, nuovi archetipi di nemici, nuove abilità e un livello molto segreto. Il roguelike di Motion Twin è disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.