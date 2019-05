Bloodstained Ritual of the Night: aperti i preordini digitali e fisici

Bloodstained Ritual of the Night è un metroidvania creato da Koji Igarashi, padre della serie Castlevania dalla quale prende, oltre al genere, molte delle atmosfere e delle meccaniche di gioco. Il gioco è stato finanziato tramite una raccolta fondi su Kickstarter nel lontano 2015, raccogliendo circa 5,5 milioni di dollari.

Bloodstained Ritual of the Night: disponibili anche dei bonus preordine

Il publisher 505 Games ha recentemente annunciato che il titolo metroidvania è finalmente disponibile per il preordine su tutte le piattaforme di gioco, sia in versione fisica che digitale. Per quanto riguarda le edizioni digitali, il preordine regalerà un tema dinamico per i possessori di PlayStation 4, che avranno anche uno sconto del 10% per gli abbonati Plus. Le versioni fisiche invece, almeno in America con la catena Best Buy, daranno in omaggio una lussuosa steelbook. Il prezzo del gioco sarà di 39,99 euro e sarà disponibile dal prossimo 18 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC; mentre su Switch a partire dal 25 giugno.