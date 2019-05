Crash Team Racing Nitro Fueled: pubblicato nuovo video dedicato alla Modalità Avventura

Crash Team Racing Nitro Fueled, versione rimasterizzata dell’omonimo titolo uscito nel lontano 1999 sulla prima PlayStation, tornerà sulle nostre console tra poco meno di un mese, permettendoci di riassaporare i ricordi della nostra infanzia. In attesa di accendere i motori, il profilo Twitter di PlayStation ci dà un assaggio della Modalità Avventura.

Crash Team Racing Nitro Fueled: un’anteprima della Modalità Avventura

Oltre alle pazze corse con gli amici in multiplayer, il titolo racing di Activision proporrà anche una Modalità Avventura, in cui il nostro amato marsupiale dovrà vedersela con un misterioso alieno che ha trasformato la Terra in un enorme tracciato per i kart. Il titolo sarà disponibile su PS4, Xbox, PC e Switch a partire dal prossimo 21 giugno.