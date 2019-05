E3 2019: Geoff Keighley terrà di nuovo il suo show su YouTube

L’E3 2019 arricchisce il suo prossimo palinsesto con una diretta eccezionale. Il conduttore Geoff Keighley (famoso per aver inventato i The Game Awards), ha confermato tramite il suo profilo Twitter che oltre a dirigere l’E3 Coliseum, anche quest’anno terrà in diretta il suo show su YouTube direttamente da Los Angeles, come accaduto già nei precedenti anni.

Il conduttore americano ha specificato che l’appuntamento con il suo show YouTube “Live at E3” sarà più che succulento soprattutto il prossimo 9 giugno. Al momento non sono stati ancora annunciati né il palinsesto, né gli ospiti presenti, ma siamo sicuri che molte novità verranno svelate durante il suo evento. Maggiori dettagli verranno comunicati nel corso delle prossime settimane. Noi seguiremo l’intera fiera di Los Angeles e vi riporteremo ogni aggiornamento e notizia che arriverà sia dalle conferenze stampa, sia dai protagonisti presenti alla manifestazione.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

More to share soon, but happy to confirm I have signed a new deal with @youtube to continue our Live at E3 franchise. Exciting things coming together for Sunday, June 9, my 25th E3! If you're in downtown LA you'll start seeing billboard today for the show. pic.twitter.com/DPAkWIG5yS

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 23, 2019