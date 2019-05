Playdate: i pre-ordini sono già un successo dopo ventiquattro ore

Playdate, la nuova console portatile in bianco e nero con manovella destinata ai titoli indie, annunciata ieri da Panic ed EDGE, ha registrato un numero di pre-ordini positivi a sole ventiquattro ore dall’apertura. Sono oltre settantamila gli utenti che hanno già effettuato il pre-order della console (149 dollari), ma anche gli dati raccolti dal produttore sono più che incoraggianti.

Panic ha specificato tramite Twitter che (sempre dopo ventiquattro ore) migliaia di sviluppatori si sono interessati alla piattaforma di gioco, ma anche molti scettici; oltre ventitré mila persone seguono il profilo Twitter e infine, è giunto un flusso di positività ed eccitazione legato a “questa cosa strana” (riferito alla console). Questi numeri sono sicuramente destinati a salire. Vi ricordiamo che l’hardware a manovella è atteso nel corso del 2020.

