Quantic Dream sta lavorando a un titolo mobile

Quantic Dream, team di sviluppo da poco separatosi da Sony Interactive Entertainment, conosciuto per giochi del calibro di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime, sta lavorando su qualcosa di nuovo per lo studio. Come si evince dal nuovo annuncio di lavoro diffuso, sono iniziati i lavori per un titolo mobile destinato a dispositivi Android e iOS.

Quantic Dream: acquisti in-app o microtransazioni presenti?

La figura ricercata, ovvero un mobile project manager, oltre ad avere esperienza nel game design di giochi mobile, dovrà possedere conoscenze social (prerogativa del titolo in questione) e soprattutto su elementi di monetizzazione. Inoltre, dovrà realizzare un gioco capace di tenere occupati i giocatori a lungo termine. Dunque, il titolo in questione dovrebbe includere acquisti in-app di qualche genere oppure microtransazioni. Per adesso però ci sono zero dettagli sull’IP in questione.