Dauntless: i server sono troppo piccoli per accogliere i giocatori

Dauntless, l’action-RPG che per meccaniche di gioco è molto vicino a Monster Hunter, è disponibile da qualche giorno su PlayStation 4, Xbox One e PC (ma per lungo tempo è stato in Open Beta solo su PC) e a quanto pare il team di sviluppo è già incappato in un problema non da poco: ci sono troppi giocatori che bloccano il matchmaking, impedendo alle partite di iniziare in tempi brevi.

Dauntless: fino a tre ore di attesa

Il titolo di Phoenix Labs (scaricabile gratuitamente) è diventato in pochi giorni così popolare (e popolato) da vantare oltre quattro milioni di giocatori divisi su tutte le piattaforme e i server del gioco stanno andando in affanno nella gestione. In molti hanno testimoniato che per entrare in una partita ci sono volute addirittura tre ore di attesa. Il team ha preso le prime contromisure, abbassando il numero di giocatori che possono prendere parte alle partite. Si tratta di una soluzione di ripiego in attesa dell’ottimizzazione e dell’ampliamento dei server online.

