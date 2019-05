Overwatch: arriva la modalità replay e nuovi bilanciamenti

Da qualche giorno è disponibile l‘evento Anniversario di Overwatch, che celebra i tre anni di vita dello sparatutto Blizzard. E il titolo è da sempre in costante aggiornamento, con nuove modalità e bilanciamenti degli eroi (che era da un pochino in realtà non arrivavano). Da ora è infatti disponibile, su PTR, la modalità replay, che permette ai giocatori di rivedere le ultime 10 partite giocate. Con telecamere speciali, rallenty, prima o terza persona, a volo d’uccello. Praticamente potrete essere registi dei vostri match e vedere e studiare i movimenti, un po’ come avviene nella Overwatch League. Questa modalità arriverà su console più avanti.

Overwatch: arrivano anche i bilanciamenti

Oltre alla modalità replay, sono stati annunciati diversi nerf e buff ai personaggi. Per i buff, il caricatore delle granate curative di Baptiste passa da 8 a 10, e la sua ulti passa da 8 a 10 secondi. Il rinculo di McCree passa da 0.5 a 0.4 secondi. Orisa ora può piazzare la barriera senza che la ricarica dell’arma primaria venga interrotta, mentre il raggio di ingresso nel teletrasporto di Symmetra aumenta da 1 metro a 1.5 metri. Per quanto riguarda i nerf, invece, D.va riduce il cono della matrice da 15 a 10 metri, mentre Torbjorn diminuisce i danni dell’arma secondaria da 12,5 a 10,5 per colpo. Modifica anche nella modalità Assalto: dopo aver conquistato il primo punto, ora il bonus in tempo non sarà più di 4 minuti ma di tre. Mentre per chi ha perso il punto A e muore, il respawn non sarà superiore ai 3,5 secondi.