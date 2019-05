Sony non rinuncerà alla linea smartphone Xperia

Sicuramente gli smartphone Xperia non rappresentano una percentuale sostanziale del mercato mobile. Difatti nell’ultimo anno fiscale vi sono state perdite sostanziali in termini economici, che potrebbero far pensare ad un abbandono dei device da parte di Sony. Quest’ultima ha però dichiarato che non abbandonerà il brand.

Sony non abbandonerà i suoi smartphone Xperia

L’affermazione proviene direttamente dal presidente ed amministratore delegato Kenichiro Yoshida, il quale crede perfino che i device Xperia siano fondamentali per l’azienda giapponese:

Vediamo gli smartphone come hardware per l’intrattenimento e un componente necessario per far sì che il nostro marchio hardware sia sostenibile. Le giovani generazioni non guardano più la TV. Il primo punto di contatto è lo smartphone.

Oltre a questa incoraggiante dichiarazione l’obiettivo di Sony risulta essere lo sfruttare gli Xperia per estendere l’esperienza d’intrattenimento console all’ambito mobile, spingendo quindi l’utenza ad acquistare gli smartphone in questione. Infine per risolvere parte delle problematiche di natura econmica Sony ha deciso di effettuare un taglio di circa il 50% sulla distribuzione, puntando prevalentemente al territorio giapponese e quello europeo.

Non rimane quindi altro che attendere i prossimi passi del colosso nipponico e sperare per il meglio.